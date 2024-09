Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Haftbefehle für Ladendiebe; Bad Fallingbostel/A 7: Zunächst der Kontrolle entzogen; Walsrode: Festnahme nach Diebstahl aus Sattelzug; Munster: Motorradfahrer schwer verletzt

Heidekreis

16.09.2024 / Haftbefehle für Ladendiebe

Soltau: Wir berichteten am vergangenen Mittwoch von zwei vorläufig festgenommenen Ladendieben, die sich am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Soltauer Innenstadt bedient haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5862262). Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer für weitere gleichgelagerte Diebstähle in Frage kommen, die im Bundesgebiet begangen wurden. Die Männer im Alter von 33 und 34 Jahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einem Haftrichter im Amtsgericht Soltau vorgeführt. Dieser ordnete für beide Männer die Untersuchungshaft an. Für sie ging es anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

15.09.2024 / Zunächst der Kontrolle entzogen

Bad Fallingbostel/A 7: Am späten Sonntagabend wollten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen BMW mit Kölner Kennzeichen auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, in dem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr. Schlussendlich hielt der 25-jährige Mann dann doch an. Bei der Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass der Kölner keinen Führerschein besitzt und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet wurden. Dem 25-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

14.09.2024 / Festnahme nach Diebstahl aus Sattelzug

Walsrode: In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich auf dem Parkplatz Hamwiede Nord an der A 27 erneut Täter an einem Sattelzug zu schaffen. Zwei Männer öffneten dabei gewaltsam die Metallplombe eines Aufliegers, nahmen mehrere Kartons von der Ladefläche und verstauten diese in einen bereitgestellten Transporter. Der Fahrer des betroffenen Sattelzuges erwachte während der Tatausführung und konnte die Polizei informieren. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz konnten schlussendlich einen der beiden Täter fassen und den Transporter sowie das Diebesgut sicherstellen. Der 52-jährige Festgenommene wurde noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau übernommen.

13.09.2024 / Motorradfahrer schwer verletzt

Munster: Ein 23-jähriger Motorradfahrer stieß am späten Freitagabend mit einem Wildschwein zusammen, als er die B 71 von Munster in Richtung der Abzweigung zur L 240 (Trauen) befuhr. Durch den nachfolgenden Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunfallte womöglich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

