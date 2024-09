Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: In Rohbau eingestiegen; Bomlitz: Weiterer Autodiebstahl und ein Versuch; Häuslingen: Reifenventile abgekniffen

Heidekreis (ots)

18.09.2024 / In Rohbau eingestiegen

Walsrode: Unbekannte stiegen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Rohbau im Brammerweg ein und entwendeten hieraus diverse Gegenstände in einem Gesamtwert von über 10.000. Die Täter erbeuteten unter anderem den Zählerschrank. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

18.09.2024 / Weiterer Autodiebstahl und ein Versuch

Bomlitz: Die Polizeiinspektion Heidekreis berichtete bereits über den Diebstahl eines Audi SQ8 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5867281). In derselben Nacht kam es in Bomlitz zu einem weiteren Diebstahl sowie einen Versuch. Dabei entwendeten die Unbekannten einen grauen Audi Q7 (Baujahr 2020) von einem Grundstück in der Uferstraße in Bomlitz. In der Straße "An den Buchen" machten sich die Täter an einem neu zugelassenen Mercedes-SUV zu schaffen. Hinweise zu den Taten nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

18.09.2024 / Reifenventile abgekniffen

Häuslingen: In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kniff ein Unbekannter die Reifenventile eines Autos ab, das auf einem Feldweg in der Schulstraße stand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell