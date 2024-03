Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen hat am Mittwoch, 13. März 2024, gegen 10:10 Uhr, ein Mann schwere Verletzungen erlitten.

Der 46-jährige Mann aus Polen befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West übersah er eine angekündigte und eingerichtete Sperrung des rechten Fahrstreifens. Er fuhr ungebremst auf ein abgestelltes und unbesetztes Sicherungsfahrzeug mit Anhänger der Autobahn GmbH auf. Der 46-Jährige war nach dem Aufprall in der Fahrerkabine eingeklemmt und wurde von Einsatzkräften der Polizei versorgt. Sie waren schnell vor Ort, weil auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen eine Kontrollstelle eingerichtet war. Die medizinische Versorgung wurde im weiteren Verlauf von einem Notarzt sichergestellt. Er stufte die Verletzungen des 46-Jährigen, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde, als schwer ein.

Für die erforderliche Befreiung des eingeklemmten Mannes aus der Fahrerkabine wurde die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen alarmiert, die mit 25 Einsatzkräften ausrückten.

Die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück musste nach dem Unfall gesperrt werden. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord. Die Rückführung der Fahrzeuge, die sich zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und der Unfallstelle befanden, war um 11:15 Uhr abgeschlossen. Die von Angehörigen der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen eingerichtete Sperrung wird noch bis ungefähr 15:00 Uhr andauern. So lange wird die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn in Anspruch nehmen.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn geht von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro aus.

