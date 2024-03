Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeug bei Verkehrsunfall beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Fahrzeug vom Deutschen Roten Kreuz ist am Dienstag, 12. März 2024, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst beschädigt worden. Es werden Zeugen gesucht.

Der weiße Ford wurde um 08:15 Uhr in Höhe des Kindergartens in der Schulstraße abgestellt. Als der Fahrer um 10:00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte er erheblich Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest, die auf ungefähr 1.000 Euro beziffert wurden. Ursächlich war vermutlich ein seitlicher Zusammenstoß durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug.

Wer einen möglichen Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise zu einem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

