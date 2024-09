Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Neue Betrugsmasche "Quishing"; Dorfmark: Radfahrer fährt gegen bremsenden Sattelzug

Heidekreis (ots)

20.09.2024 / Neue Betrugsmasche "Quishing"

Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt vor der neuen Betrugsmasche "Quishing" (QR und Phishing), bei der die Täter mithilfe von QR-Codes versuchen an persönliche Daten und Bankinformationen zu gelangen. Diese QR-Codes werden in der Regel auf gefälschten Anschreiben von Banken platziert und sollen die Opfer auf eine fingierte Banking-Seite führen, um schließlich Zugriff auf das echte Onlinebanking zu bekommen. Die Anschreiben werden dabei nicht nur per E-Mail, sondern auch per Briefpost versendet. Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Kontext:

Überprüfen Sie immer den Urheber sowie die Zielseite des QR-Codes! Geben Sie nur mit Bedacht persönliche Daten ein, nachdem Sie einen QR-Code gescannt haben! Rufen Sie sicherheitshalber ihre Bank unter der Ihnen bekannten Rufnummer an! Erstatten Sie Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei!

Weitere Informationen zum "Quishing" finden Sie hier: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/gefaelschte-briefpost-im-namen-von-diversen-banken-mit-qr-code.html

20.09.2024 / Fahrradfahrer fährt gegen bremsenden Sattelzug

Dorfmark: Ein 73-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagmittag leicht verletzt, nachdem er gegen einen vor ihm bremsenden Sattelzug fuhr und stürzte. Kurz zuvor überholte der Sattelzug den 73-Jährigen und scherte wieder so knapp ein, dass der Radfahrer nicht mehr auf einen plötzlichen Bremsvorgang reagieren konnte. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell