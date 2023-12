BPOLI KLT: Vogtlandbahn erfasst Pkw an Bahnübergang

Klingenthal (ots) - Einen 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen verhafteten Bundespolizisten am vergangenen Samstag in Klingenthal. Der Mann war in der Graslitzer Straße im Rahmen derzeitiger Grenzkontrollen mit dem Ergebnis überprüft worden, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Rosenheim wegen gefährlicher Körperverletzung besteht. Noch am selben Tag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in eine ...

