BPOLI KLT: Haftbefehle vollstreckt

Klingenthal (ots) - Johanngeorgenstadt - Beamte der Bundespolizeiinspektion Klingenthal kontrollierten am gestrigen Donnerstag gegen 13.00 Uhr, in Johanngeorgenstadt, im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen, einen PKW mit deutscher Zulassung. Dieser war mit drei männlichen Personen im Alter von -45-, -23- und -29- Jahren besetzt. Bei einer eingehenden Kontrolle des PKW, wurden im Kofferraum große Mengen an ...

mehr