POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B8 - Gemarkung Schenkelberg (ots) - Am 22.10.2023 um 01:30h kam es auf der B8 in der Gemarkung Schenkelberg zu einem Verkehrsunfall infolgedessen der Fahrer schwer verletzt wurde. Der 33-jährige Fahrer aus der VG Hahnstätten befuhr die B8 aus Richtung Steinen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. In einer Rechtskurze verlor der Fahrzeugführer aus bislang ...

