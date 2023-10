POL-PDMT: Höchstenbach - Einbruchdiebstahl in Imbiss

Industriegebiet Ransbach-Baumbach Sälzer Straße (ots) - Am Samstagmorgen, am 21.10.2023 wurde in der Zeit zwischen 09:30 bis 09:55 Uhr, ein geparkter PKW auf dem Parkplatzgelände des Supermercato Fratelli, Sälzerstraße 24, 56235 Ransbach-Baumbach beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter Tel.: 02624-94020 erbeten. Rückfragen bitte an: Zeugenhinweise an die Polizei in ...

