Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auto entwendet und verunfallt; Schneverdingen: In Grundschule und Kita eingestiegen; Hodenhagen: Heckscheiben eingeschlagen

Heidekreis (ots)

26.09.2024 / Auto entwendet und verunfallt

Bad Fallingbostel: Ein 54-jähriger Mann parkte am Mittwochabend ein Auto am Fahrbahnrand des Holunderwegs und vergaß dabei offensichtlich den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen. Unbekannte nutzten diesen Fehler aus und entwendeten den blauen Dacia Logan. Das Auto wurde durch Zeugen dann am Donnerstag gegen 03:30 Uhr in einem Graben an der Verlängerung der Walsroder Straße (K 157) festgestellt. Nach ersten Einschätzungen verunfallte der Täter mit dem entwendeten Auto und flüchtete dann. Am Dacia entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720.

26.09.2024 / In Grundschule und Kita eingestiegen

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu der Grundschule Lünzen (Am Obstgarten). Das Lehrerzimmer und Sekretariat wurden hier durch die Täter durchwühlt. Im gleichen Tatzeitraum drangen Unbekannte zudem auch in die Kindertagesstätte Lünzen (Alte Landstraße) ein. Auch hier wurde ein Büro durchwühlt. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

26.09.2024 / Heckscheiben eingeschlagen

Hodenhagen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Unbekannte jeweils die Heckscheibe von zwei Kleintransportern ein, die auf dem Parkplatz des örtlichen Hotels in Hudemühlen-Burg standen. Aus einem der Fahrzeuge wurde Werkzeug entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell