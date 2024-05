Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nohfelden-Gonnesweiler (ots)

Am Freitag, 24.05.2024, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Center Parcs Bostalsee zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem beschädigten Pkw konnten dunkelgrüne Lackanhaftungen festgestellt werden, die offensichtlich von dem verursachenden Fahrzeug stammen.

Zeugen, die zum Unfallhergang und/oder zu dem geflüchteten Fahrzeug Angaben machen können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell