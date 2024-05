Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

66625 Nohfelden Türkismühle (ots)

Am 15.05.2024 um 16:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die L 135, aus Türkismühle kommend, um weiter in Richtung Birkenfeld zu fahren. Im Einmündungsbereich L 135/Bahnhofstraße wurde diesem dann durch einen silbernen Kleinwagen (weiteres nicht bekannt) die Vorfahrt genommen. Durch die Kollision mit dem Kleinwagen geriet das Fahrzeug des Geschädigte ins Schleudern und letztendlich in einem bewachsenen Hang in Unfallendstellung. Der unfallverursachende Kleinwagen verließ die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Zeugen, welche zum Unfall und zu dem geflüchteten Kleinwagen Angaben machen können, sollen sich bitte mit der PI Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell