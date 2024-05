POL-Nordsaarland: Weitgehend friedlicher Vatertag am Bostalsee sowie dem sonstigen Dienstgebiet der PI Nordsaarland

Losheim am See (ots) - Am heutigen Tag, 08.05.2024, gegen 12:08 Uhr, kam es in der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule zu einer Brandstiftung. Dabei wurde zunächst Brand in einer Damentoilette im Hauptgebäude der Schule gelegt, wobei das Feuer auf die Abtrennwand sowie die Decke übergriff. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig abgelöscht werden. Unmittelbar ...

mehr