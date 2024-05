Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Orangefarbenes Motocross Motorrad ohne Kennzeichen zwischen Nunkirchen und Überlosheim

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Sonntagabend, 05.05.2024 gegen 17:00 Uhr, bemerkte eine Streife der PI Nordsaarland in der Ortsdurchfahrt von Nunkirchen ein orangefarbenes Motocross Motorrad ohne Kennzeichen. Beim Versuch das Motorrad anzuhalten, flüchtete es mit hoher Geschwindigkeit durch die Klosterstraße in Nunkirchen in Richtung Büschfeld / Überlosheim. Aufgrund des schlecht ausgebauten Weges zwischen Nunkirchen und Überlosheim, musste die Verfolgung hier abgebrochen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen können. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine orangefarbige "Vollcross" Maschine mit weißen Details im Bereich Verkleidung. Der Fahrer trug einen Cross Helm, blaue Oberbekleidung und einen markanten Rückenprotektor. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010

