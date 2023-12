Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruchsversuch misslingt.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 06. - 10.12.2023 versuchten bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Hellmeyerstraße einzubrechen. Der Versuch die Tür aufzuhebeln misslang, so dass sie unverrichteter Dinge von dannen zogen. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

