Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei verletzte Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Selbach

Nohfelden (ots)

Ein jähes Ende fand eine Fahrradtour für 2 Rennradfahrer (26 und 27 Jahre als), als sie am 11.05.2024 gegen 17 Uhr die Ortslage von Selbach durchfuhren. Eine 70-jährige Verkehrsteilnehmerin übersah die beiden Radfahrer und fuhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in die Birkenfelder Straße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw der Unfallverursacherin und den beiden Radfahrern, welche sich bei dem Verkehrsunfall leichte bis mittelschwere Verletzungen zuzogen und in umliegende Krankenhäuser transportiert werden musste. Während der Unfallaufnahme musste in der Birkenfelder Straße eine Vollsperrung eingerichtet werden. Die Polizeiinspektion Nordsaarland bedankt sich ausdrücklich bei allen Ersthelfern, die in dieser Situation Beispielhaftes geleistet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell