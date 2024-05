POL-Nordsaarland: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

66620 Nonnweiler-Bierfeld (ots) - Am 12.05.2024 um 08:37 Uhr wurde die PI Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf dem Verbindungsweg zwischen der L 149 und der Straße Auensbach in Bierfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad gekommen sein soll. Umgehend wurde die Örtlichkeit durch Beamte der PI Nordsaarland aufgesucht, welche den beschriebenen Sachverhalt als zutreffen vorfinden konnten. Im ...

mehr