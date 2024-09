Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Heber, VU-Flucht 2. Meinern, ED in Scheune 3. Bad Fallingbostel, Fahrer unter Alkohol

PI Heidekreis (ots)

28.09.2024 / Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht Schneverdingen/OT Heber: Am Samstag, dem 28.09.2024, ist es in der Heberer Straße im gleichnamigen Ortsteil zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 12:15 Uhr habe hier ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mittig im Ort den Zaun zu einem dort angrenzenden Grundstück durchbrochen und sei im dortigen Vorgarten erst zum Stillstand gekommen. Anschließend habe sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise zur Unfallflucht/flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

29.09.2024 / Einbruch in Scheune

Soltau/OT Meinern: Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Meinern in drei Scheunen ein und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

28./29.09.2024 / Autofahrer unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei im Innenstadtbereich von Bad Fallingbostel einen 33-jährigen Autofahrer. Während des Gespräches stellen die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest von 0,86 Promille bestätigte den Konsum alkoholischer Getränke. Da der Fahrer sonst keine weiteren Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell