Meinern: Diebstähle aus Scheunen und Schuppen; Schneverdingen: Einbruch in Kindergarten; Munster: Trickdiebtrio entwendet Zubehör für E-Zigaretten

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.09.2024 Nr. 1

29.09.2024 / Diebstähle aus Scheunen und Schuppen Riepe / Meinern: Unbekannte begaben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf landwirtschaftliche Anwesen in Riepe und Meinern und entwendeten aus Schuppen und Scheunen zwei Bootsmotoren, zwei Laubbläser, zwei Kettensägen, einen Schlagschrauber, drei Akkubohrer, diverse Schraubenschlüssel und anderes Werkzeug sowie rund 290 Liter Diesel aus dem Tank eines Traktors. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

29.09.2024 / Einbruch in Kindergarten

Schneverdingen: Unbekannte drangen am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten an der Overbeckstraße ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

29.09.2024 / Trickdiebtrio entwendet Zubehör für E-Zigaretten Munster: Ein Trickdieb verwickelte am Sonntagnachmittag den Kassieren eines Geschäfts in Munster immer wieder in ein Gespräch, nutzte dabei den Google-Übersetzer und lenkte ihn auf diese Weise ab. Währenddessen entwendeten seine zwei Komplizen Zubehör für E-Zigaretten (E-Liquids) im Wert von rund 600 Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

29.09.2024 / Einbruch in Edeka-Markt

Hodenhagen: Am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam über die Haupteingangstür in den Edeka-Markt an der Allerstraße ein und entwendete diverse Tabakwaren. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

29.09.2024 / Brand eines Pkw

Schneverdingen: Am Sonntagabend kam es auf einem Parkstreifen an der Oststraße zum Brand eines Pkw der Marke Renault, der am Fahrzeugheck stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

29.09.2024 / Betrunkener Fahrradfahrer geht auf Polizei los Bomlitz: Nach einem Hinweis auf einen betrunkenen Fahrradfahrer kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend einen 32jährigen Mann in seiner Wohnung in Bomlitz. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,96 Promille. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf THC. In der Folge wurde der Mann aufbrausender und distanzloser, ging auf die Polizeibeamten los, wurde zu Boden gebracht und anschließend der Blutentnahme zugeführt. Dabei trat er gegen einen Streifenwagen und bespuckte einen der Polizisten. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

29.09.2024 / Motorradfahrer stürzt

Osterheide / Oerbke-Lager: Auf der Platzrandstraße kam am Sonntag, gegen 17.30 Uhr ein 24jähriger Motorradfahrer in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

29.09.2024 / Unfall: 85-Jähriger verwechselt Pedale Bispingen: Ein 85jähriger Autofahrer verwechselte am Sonntagnachmittag in einem Kreisel auf der Kreisstraße 39 Brems- und Gaspedal seines Pkw, gefährdete eine andere Verkehrsteilnehmerin, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und dort auf einem Feld zum Stehen. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

