POL-COE: Coesfeld, L580/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bernhardstraße einen schwarzen VW Golf aufgebrochen. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (01.09.24) und 6.10 Uhr am Montag (02.09.24) schlugen sie das Fenster der Fahrerseite ein und entwendeten eine Geldbörse. An der Reiningstraße schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines grauen VW Golf ein. Passiert ist das zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (01.09.24) und 5 Uhr am Montag ...

