POL-COE: Coesfeld, Sükerhook, L581/ Motorradfahrer gestürzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einen Mercedes Sprinter an der Bernhardstraße in Herbern aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am 24.08.24 und 14.30 Uhr am Freitag (30.08.24). Der Eigentümer stellte fest, dass jemand an dem Zündschloss manipuliert hatte. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

