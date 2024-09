Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Bernhardstraße einen schwarzen VW Golf aufgebrochen. Zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (01.09.24) und 6.10 Uhr am Montag (02.09.24) schlugen sie das Fenster der Fahrerseite ein und entwendeten eine Geldbörse.

An der Reiningstraße schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines grauen VW Golf ein. Passiert ist das zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (01.09.24) und 5 Uhr am Montag (02.09.24). Die Täter entwendeten auch hier ein Portemonnaie. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang, bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

