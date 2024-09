Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße/ Fahrrad gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein verschlossenes schwarzes Damen-Hollandrand von einem Hof an der Raiffeisenstraße in Ascheberg gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag (29.08.24) und 6.30 Uhr am Freitag (30.08.24). Ein Zeuge beobachtete einen Mann, wie der den Hof gegen 6.30 Uhr am Freitag mit einem Fahrrad in Richtung Raiffeisenmarkt verließ. Dieser ist 1,65 bis 1,75 groß sowie zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat ein ausländisches Erscheinungsbild. Zudem stellte der Bewohner ein aufgebrochenes Fenster an der Werkstatt fest. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

