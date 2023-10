Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneute Drohmails gegen öffentliche Einrichtungen

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen gingen erneut in Erfurt Drohungen in öffentlichen Einrichtungen ein. Betroffen waren hiervon das Erfurter Rathaus sowie das Albert-Schweizer-Gymnasium in der Vilniuser Straße. Beide Einrichtungen hatten wortgleiche E-Mails mit Bombendrohungen erhalten, in denen Bezug zum Israel-Konflikt genommen wurde. Aufgrund der frühen Uhrzeit befanden sich im Rathaus bei Bekanntwerden der Drohung noch keine Personen. In der Schule waren bereits vereinzelte Schüler, die mit Eintreffen der Polizei das Schulgelände verlassen mussten. Die Polizei sperrte das Rathaus, eine daneben befindliche Sparkasse sowie das Schulgelände ab. Durch Polizeibeamte und Sprengstoffsuchhunde wurden beide Einrichtungen geprüft. Gefährliche Gegenstände wurden hierbei nicht aufgefunden. Die Absperrmaßnahmen am Rathaus wurden kurz nach 9:00 Uhr beendet. Das Rathaus bleibt jedoch für den heutigen Tag für Besucher geschlossen. An der Schule wurden die polizeilichen Maßnahmen gegen 11:45 Uhr beendet. Unterricht findet dort am heutigen Tag nicht mehr statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

