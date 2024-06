POL-EL: Meppen - Sportboot gesunken

Bad Bentheim (ots) - Am 14. Juni kam es in der Zeit von 09:56 bis 10:00 Uhr zu zwei schweren Fällen des Diebstahls am Bahnhof in Quendorf. Eine bislang unbekannte männliche Person brach mittels roher Gewalt mindestens zwei Fahrrad-Akkus aus der Halterung heraus, steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack und entfernte sich anschließend wieder. Der Täter trug bei seiner Tatausführung neben einem Rucksack schwarze Sneakers, eine blaue Jeanshose, eine schwarze Jacke ...

