Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall: 46-Jähriger schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.01.2024 Nr. 1

30.10.2024 / Unfall: 46-Jähriger schwer verletzt

Soltau: Am Montagmittag, gegen 12.10 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Celler Straße in Soltau zu einem Unfall, bei dem ein 46jähriger Techniker schwerste Verletzungen davontrug. Der Mann aus dem Landkreis Nienburg befand sich im Rahmen von Wartuns- und Überprüfungsmaßnahmen in einem hüfttiefen, etwa einen Quadratmeter großen Domschacht für Kraftstoff, während ein Lkw mit Anhänger rückwärts rangierte. Als der 45jährige Lkw-Fahrer seine Fahrt nach vorn fortsetze, übersah er den vor ihm liegenden Schacht und fuhr hinein. Der Techniker wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Verletzte trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine gelbe Arbeitsschutzjacke und hatte den Schacht mit Leitkegeln kenntlich gemacht.

