POL-HK: Munster: Brand nach Explosion - Zwei Tote

Heidekreis (ots)

02.10.2024 / Brand nach Explosion - Zwei Tote

Munster: Am Dienstagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 07:00 Uhr zu einer Explosion in einem Mobilheim, das auf einem Campingplatz in Kreutzen (Trauen) stand und in Vollbrand geriet. Das Feuer griff zudem auf ein Nebengebäude sowie ein benachbartes Mobilheim über. Vor Ort befindliche Gasflaschen und Spraydosen verstärkten den Brand und erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Zwei Personen, bei denen es sich womöglich um eine 83-jährige Frau und ihren 83-jährigen Mann handelt, konnten nur noch tot geborgen werden. Ein Ersthelfer erlitt leichte Verletzungen. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes, die den entstandenen Sachschaden auf etwa 150.000 Euro schätzen, werten nun die Spurenlage aus.

