POL-PDNR: Mit dem Roller zu schnell unterwegs

Neuwied (ots) - In der Nacht vom 16.07. auf den 17.07. kam es in der Theodor-Heuss-Straße vor dem Gaststätte "Früh im Landratsgarten" zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Mindestens 2 Täter versuchten mittels Werkzeug den Automaten aufzuhebeln. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. ...

