POL-PDNR: Müll illegal im Wald entsorgt

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 15.07.2024 ereignete sich gegen 23:25 Uhr in der Langendorfer Straße ein Verkerhsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher entfernte. Hinter einer Linkskurve am Übergang Langendorfer Straße / Am Schlosspark bemerkte der 19jährige Geschädigte, dass ihm ein schwarzer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegen kam. Er wich aus, um eine Kollission zu vermeiden, durch dieses Manöver geriet ...

