Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dattenberg (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 10 zwischen Dattenberg und B 42. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Straße jeweils in entgegengesetzter Richtung und touchierten sich in der Fahrbehnmitte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass einer der Unfallbeteiligten, ein 31-jähriger Mann aus Weimar an der Lahn, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell