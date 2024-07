POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung

Altenkirchen (ots) - Am Samstag, 13.07.2024, ereignete sich in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.30 Uhr in Altenkirchen, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Discounters gegen einen abgestellten Pkw BMW. Dieser wurde hierbei am Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. ...

