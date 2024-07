Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht, Fahrer stark alkoholisiert

Elkenroth (ots)

Am Sonntag, den 14.07.2024, um 13:25 Uhr, versorgte sich der 44-jährige Fahrer eines Dacia Lodgy zunächst in der ARAL-Tankstelle in Elkenroth mit einer Flasche Bier. Anschließend setzte er mit seinem Fahrzeug, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, rückwärts und versuchte zu wenden. Hierbei rammte er mit dem Heck den Stahlträger der Waschhalle, so dass seine Heckscheibe zerbarst. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Dacia angetroffen werden. Der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille auf. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

