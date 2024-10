Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

02.10.2024 / Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Wietzendorf: Am Morgen des 24.09.2024 (Dienstag) kam es um kurz vor 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 3 zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung durch einen 23-jährigen Autofahrer. Dieser überholte in Fahrtrichtung Soltau mit seinem hellen Volvo-SUV zwei Fahrzeuge in einer Linkskurve (Höhe der Einmündung zur K 41) und scherte erst kurz vor dem entgegenkommenden Verkehr wieder ein. Auch im Anschluss missachtete der Autofahrer mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Polizei in Wietzendorf (Tel. 05196-963760) sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des jungen Mannes gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell