POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Auf frischer Tat hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen (2.10.2024) einen 34-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in Oberesslingen festgenommen.

Gegen 1.45 Uhr war der im gleichen Haus wohnende Eigentümer durch den Lärm massiver Schläge gegen die Eingangstüre seiner Bäckerei aufgeschreckt worden. Als er sich in den Verkaufsraum begab, stellte er fest, dass ein Mann versuchte, ins Geschäft zu gelangen und die Eingangstüre bereits einen Spalt geöffnet hatte. Er alarmierte umgehend die Polizei, woraufhin der 34-Jährige von den eingesetzten Polizeibeamten noch vor der Bäckerei angetroffen und widerstandslos festgenommen werden konnte.

Wie sich herausstellte war der Mann erst am Dienstagmorgen nach einem Ladendiebstahl aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Der polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde am Mittwochmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der syrische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

