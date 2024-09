Polizei Paderborn

POL-PB: Bedrohung mit Luftdruckwaffe

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Montag, 16.09.2024 kam es gegen 08.00 Uhr einer Bushaltestelle der Bielefelder Straße in Schloß Neuhaus zur Bedrohung von drei Kindern durch einen psychisch erkrankten jungen Mann mit einer Luftdruckwaffe.

Drei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren standen an eine Bushaltestelle an der Bielefelder Straße, als der 27-jährige Tatverdächtige die Waffe nahm und die Kinder bedrohte und ihnen folgte. Die Kinder konnten sich in eine naheliegende Schule flüchten, während der Tatverdächtige mit der Waffe vor einem Ladenlokal an der Bielefelder Straße saß.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, widerstandslos festnehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Kinder sind mittlerweile in der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Der 27-jährige Mann wurde auf Anordnung des Ordnungsamts in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell