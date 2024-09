Polizei Paderborn

POL-PB: Hochwertiges Reitequipment gestohlen

Paderborn (ots)

(CK) - Im Rahmen des Reitturniers OWL-Challenge, das am vergangenen Wochenende auf dem Schützenplatz in Paderborn stattgefunden hat, stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (15.09.) hochwertiges Reitequipment.

Auf dem Schützenparkplatz befanden sich zum Tatzeitpunkt Zelte mit Boxen, in denen die Tiere sowie Reitutensilien untergebracht waren. Aus einer Zelthalle wurde ein brauner Pferdesattel der Marke Stübben aus einem Koffer gestohlen. Weiterhin wurden eine Massage-Decke, ein Paar Reitstiefel sowie ein Rucksack, alles von der Marke BBsporthorses, aus dem Schrank eines Reitteams entwendet. Aus einer weiteren Box wurde ein weiteres Paar Reitstiefel gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

