POL-PB: Abbiegeunfall mit drei Schwerverletzten

Paderborn (ots) - (mb) An der Reinherstraße ist von Montagmorgen auf Dienstagabend in eine Wohnung im Hochparterre eines großen Wohnkomplexes eingebrochen worden. Die Bewohner verließen das Haus am Montag (09.09.2024) gegen 07.00 Uhr und kamen am Dienstag um 19.00 Uhr zurück. In diesem Zeitraum kletterten der oder die Täter auf den Balkon der Wohnung. Es gelang ihnen, die auf Kipp stehende Balkontür zu öffnen und ...

mehr