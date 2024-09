Polizei Paderborn

POL-PB: Vermisster unterkühlt, aber unverletzt gefunden

Paderborn (ots)

(mb) Die Suche nach dem vermissten 77-jährigen Mann ist am Mittwoch gut ausgegangen. Gegen 14.15 Uhr wurde er unterkühlt, aber sonst unverletzt in einem Gebüsch liegend unweit der Pflegeeinrichtung aufgefunden. Mit einem Rettungswagen kam der Senior zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Mann war seit Dienstagmittag aus einer Einrichtung an der Neuhäuser Straße verschwunden.

Bei den Suchmaßnahmen an Pader und Padersee waren am Mittwoch neben Drohnen, DLRG-Rettungsschwimmern auch die Rettungshundestaffel der Johanniter eingesetzt.

Die Polizei löscht die Vermisstenmeldung sowie das veröffentlichte Foto des Vermissten aus dem Fahndungsportal. Verantwortliche für Veröffentlichungen in anderen online-Portalen, auf Websites oder social-media-Kanälen werden gebeten, die Fotos ebenfalls zu löschen. Das gleiche gilt für in Messengerdiensten (Whatsapp etc.) geteilte Fotos. Vielen Dank!

