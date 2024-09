Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Motorradfahrerin schwer verletzt

Paderborn-Marienloh (ots)

(MK) Bei einem Alleinunfall auf der Auffahrt vom Diebesweg auf die B1 hat eine 23-jährige Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten.

Die junge Honda-Fahrerin fuhr gegen 16:00 Uhr vom Diebesweg auf die B1 in Fahrtrichtung Bad Lippspringe. In der Auffahrt kam sie im Bereich einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen. Sie wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden.

