Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Rennradfahrer von Auto erfasst

Freiburg (ots)

Von der Sportplatzstraße aus beabsichtigte am Donnerstag, 22.08.2024 gegen 10.30 Uhr, eine 84 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi die L 149 geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie einen auf der L149 fahrenden Rennradfahrer, welcher in Richtung St. Blasien unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 38-jährige Rennradfahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rennrad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, am Mitsubishi 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell