POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige ermittelt

Am 29.04.2024 wurde nach einer unbekannten Tatverdächtigen in Gladbeck gefahndet. Sie hatte mit einer gestohlenen EC-Karte mehrere Zahlungen in der Innenstadt getätigt. Eine Tatverdächtige konnte ermittelt werden, somit hat sich die Fahndung erledigt. Die Polizei bittet um Löschung der Fahndung, insbesondere der veröffentlichen Fotos.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche.

