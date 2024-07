POL-F: 240712 - 0702 Frankfurt - Frankfurter Berg: Verkehrsunfallflucht: 6-Jähriger verletzt, Polizei startet Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstag, den 6. Juli 2024 ereignete sich am Bremer Platz / Fürstenbergerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 58-jährige Radfahrer gegen 00:10 Uhr den Radweg der Bremer Straße Richtung Alte Oper. Der 57-jährige Mercedesfahrer befuhr ebenfalls die Bremer Straße in ...

mehr