POL-F: 240711 - 0699 Frankfurt - Westend: Tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrer

Frankfurt (ots) - (th) Am Mittwochmorgen (10. Juli 2024) beobachteten zwei Zeugen gegen 09:10 Uhr, wie ein Mann in der Arnsburger Straße die Seitenscheibe eines geparkten Hyundai einschlug und anschließend in das Fahrzeug hineingriff. Im Anschluss flüchtete der Mann zunächst, konnte aber im Nahbereich durch eine ...

