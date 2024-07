Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240711 - 0698 Frankfurt - Bornheim: Versuchter Einbruchsdiebstahl in PKW - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwochmorgen (10. Juli 2024) beobachteten zwei Zeugen gegen 09:10 Uhr, wie ein Mann in der Arnsburger Straße die Seitenscheibe eines geparkten Hyundai einschlug und anschließend in das Fahrzeug hineingriff. Im Anschluss flüchtete der Mann zunächst, konnte aber im Nahbereich durch eine alarmierte Streife festgenommen werden. Der wohnsitzlose 21-Jährige hatte kein Diebesgut bei sich. Zwecks richterlicher Vorführung wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

