Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall

32-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Mittwoch (22. Mai 2024) gegen 07:17 Uhr kam eine 32-jährige Frau aus Kleve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Kleverin war auf der Nimweger Straße in Richtung Kleve unterwegs, als sie aus derzeit nicht bekannten Gründen in Höhe der Poststraße von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision zog sich die 32-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug, ein Skoda Rapid in blau, musste abgeschleppt werden. Er war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste für circa 45 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. (as)

