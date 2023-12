Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Absolut fahruntüchtig

Bühl (ots)

Mit mehr als drei Promille hat eine Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel am Donnerstagabend einen 52 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mercedes-Lenker fiel den Beamten kurz nach 22:30 Uhr in der Ottenhofener Straße am Ortseingang Weitenung durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ließ keinen Zweifel über die absolute Fahruntauglichkeit des 52-Jährigen aufkommen. Die Folgen der nächtlichen Alkoholfahrt: Sicherstellung des Führerscheins, Erhebung einer Blutprobe und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell