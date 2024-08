Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschtes Dokument sicher

Kehl (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen grenzüberschreitenden Fernreisebus. Bei der Kontrolle der Insassen konnte sich ein 28-jähriger Mann aus Moldau lediglich mit seinem gültigen moldauischen Reisepass ausweisen. Dieses Dokument alleine legitimiert nicht zur Einreise oder dem Aufenthalt in Deutschland, daher wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm eine gefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden, diese wurde sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeigen wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.

