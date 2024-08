Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehle vollstreckt

Baden-Baden/Kehl/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen drei gesuchte Straftäter festgenommen. Gegen einen 21-jährigen französischen Staatsangehörigen, welcher am Bahnhof Baden-Baden polizeilich kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Am Bahnhof in Kehl wurde ein 43-jähriger französischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Auch er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Am Abend wurde am Grenzübergang in Neuried/Altenheim ein 25-jähriger türkischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Ein Bekannter des Mannes bezahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 527,50 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell