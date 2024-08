Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehle vollstreckt

Kehl/Neuried/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Samstag im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde ein 20-jähriger französischer Staatsangehöriger festgenommen. Der Mann war Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen eine Vergehens nach dem Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 765,50 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Kurze Zeit darauf wurde am Grenzübergang in Neuried/Altenheim ein 23-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Freunde des Mannes konnten die fällige Geldstrafe in Höhe von 2081 Euro bezahlen. Er konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

