BPOLI-OG: Zugbegleiter beleidigt und angespuckt

Offenburg (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr soll es am Bahnhof in Offenburg in einer SWE auf Gleis 6 zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil mehrerer Reisender gekommen sein. Hier soll ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger Fahrgäste zunächst beleidigt und anschließend mit einem Stock bedroht haben, es wurde niemand verletzt Er konnte durch eine Streife der Bundespolizei im besagten Zug angetroffen ...

